В Самаре вынесли приговор водителю грузовика, сбившему женщину на переходе

Рассмотрение дела в отношении водителя завершилось на днях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении водителя грузовика «МАЗ». Мужчина сбил женщину на пешеходном переходе, от чего та серьезно пострадала.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в ноябре 2020 года на Московском шоссе. 38-летний водитель «МАЗ» ехал в сторону улицы Советской Армии. Он пролетел на красный сигнал светофора и сбил 26-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу.

– В результате происшествия самарчанка получила множественные травмы, которые были квалифицированы следствием как тяжкий вред здоровью, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствие пришло к выводу, что он мог избежать аварии. Сам виновник ДТП признал вину и частично возместил ущерб пострадавшей.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.