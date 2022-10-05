Самарец заказал в интернете автозапчасти и остался без 19 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжаются случаи мошенничества. Недавно жертвой негодяев стал 38-летний житель Самары. Мужчина хотел купить автозапчасти, но потерял деньги.

Как сообщает ГУ МВД по региону, пострадавший планировал приобрести комплектующие для автомобиля через интернет. Необходимый товар он нашел на одном из сайтов – его стоимость равнялась 19 180 рублей. Вариант вполне устроил покупателя.

Мужчина оплатил покупку банковской картой и попробовал узнать дату доставки. Однако продавец проигнорировал вопрос. Тем не менее, самарец продолжил ждать свой товар. Через две недели он понял, что его обманули.

Пострадавший сообщил о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.