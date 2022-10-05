В Самарской области сотрудник ломбарда присвоил более 50 тысяч рублей

Мужчина признал вину и пояснил, что деньги он потратил на личные нужды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 32-летний сотрудник одного из ломбардов, расположенных в Автозаводском районе города, присвоил более 50 тысяч рублей. Недостачу заметили во время ревизии.

— Мужчина вносил ложные сведения в отчетные документы о поступающих денежных средствах, после чего присваивал деньги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратился директор ломбарда. Сотрудника задержали на территории Ставропольского района и доставили в отдел полиции. Мужчина признал вину и пояснил, что деньги он потратил на личные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Тольяттинцу может грозить штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, исправительные до шести месяцев, либо принудительные работы, ограничение или лишение свободы до двух лет.