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Происшествия5 октября 2022 6:07

В Самарской области 4-летний ребенок пострадал в столкновении Citroen C4 и Skoda Fabia

Маленькому пассажиру назначили амбулаторное лечение
Ирина СИНЕГУБОВА
Водитель начал поворачивать налево, не уступив при этом дорогу автомобилю.

Водитель начал поворачивать налево, не уступив при этом дорогу автомобилю.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 4 октября, в 17:20 в Комсомольском районе Тольятти в результате столкновения автомобилей Citroen C4 и Škoda Fabia пострадал 4-летний ребенок.

— За рулем Citroen C4 находился 37-летний водитель, он ехал по Гидротехнической в направлении Шлюзовой, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напротив дома № 28Б на регулируемом перекрестке мужчина начал поворачивать налево, не уступив при этом дорогу автомобилю Škoda Fabia, за рулем которой находился 43-летний водитель.

Škoda Fabia ехала в прямом встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате машины столкнулись. В ДТП пострадали 43-летний водитель автомобиля Škoda Fabia и 4-летний пассажир автомобиля Citroen C4. С места происшествия они доставлены в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.