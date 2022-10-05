В Самарской области 4-летний ребенок пострадал в столкновении Citroen C4 и Skoda Fabia

Водитель начал поворачивать налево, не уступив при этом дорогу автомобилю. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 4 октября, в 17:20 в Комсомольском районе Тольятти в результате столкновения автомобилей Citroen C4 и Škoda Fabia пострадал 4-летний ребенок.

— За рулем Citroen C4 находился 37-летний водитель, он ехал по Гидротехнической в направлении Шлюзовой, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напротив дома № 28Б на регулируемом перекрестке мужчина начал поворачивать налево, не уступив при этом дорогу автомобилю Škoda Fabia, за рулем которой находился 43-летний водитель.

Škoda Fabia ехала в прямом встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате машины столкнулись. В ДТП пострадали 43-летний водитель автомобиля Škoda Fabia и 4-летний пассажир автомобиля Citroen C4. С места происшествия они доставлены в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.