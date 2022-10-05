При устройстве на работу 85% самарцев руководствуются интуицией

Среди самарцев до 34 лет больше тех, кого не обманывают предчувствия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, проведенному с 28 сентября по 4 октября 2022 года, почти 9 из 10 самарцев руководствуются интуицией.

— Всего 85% жителей Самары руководствуются интуицией при устройстве на работу, из них 45% делают это часто, 40% прислушиваются к внутреннему чувству лишь иногда, — сообщает SuperJob.

Чаще всего руководствуются интуицией при выборе работы женщины. Из них 90% слушают свой внутренний голос, в то время как среди мужчин — 82%. Также выяснили, насколько люди считают данную практику эффективной. Каждый второй, кто полагается на свои ощущения при поиске работы, уверяет, что интуиция его не подводила.

Если смотреть на возрастную категорию, среди самарцев до 34 лет больше тех, кого не обманывают предчувствия. Для 12% респондентов результаты при устройстве на работу оказались лучше ожидаемых. Каждый четвертый признался, что интуиция подвела и компания не оправдала его надежд.