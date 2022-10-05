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Происшествия5 октября 2022 6:37

В Самарской области водитель «ВАЗ-11183» выехал на «встречку» и врезался в Lada Granta

Пострадали мужчина и 19-летняя девушка-пассажирка
Ирина СИНЕГУБОВА
За рулем автомобиля Lada Granta находился 43-летний мужчина, который ехал по своей полосе.

За рулем автомобиля Lada Granta находился 43-летний мужчина, который ехал по своей полосе.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 4 октября, в 10:00 в городе Сызрань 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11183» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada Granta.

— Мужчина ехал по улице Рабочая в сторону улицы Победы, напротив дома № 18 он не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате отечественная легковушка оказалась на полосе, предназначенной для встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Lada Granta. За рулем машины находился 43-летний мужчина, который ехал по своей полосе, во встречном направлении.

В аварии пострадало несколько человек: водитель «ВАЗ-11183» и 19-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada Granta. Их госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, произошедших на территории Самарской области.