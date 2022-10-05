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Общество5 октября 2022 6:52

Мобилизованных в Самарской области доукомплектуют необходимой экипировкой

Снаряжение поступит в части уже в ближайшее время
Анастасия ФИЛАТОВА
Дмитрий Азаров поручил доставить экипировку до отправки бойцов

Дмитрий Азаров поручил доставить экипировку до отправки бойцов

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области призванных по частичной мобилизации доукомплектуют необходимой экипировкой. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров в ходе визита в одну из войсковых частей 4 октября 2022 года.

Экипировку закупают на средства, выделенные из резервного фонда правительства. Командиры воинских частей направили властям заявки на поставку необходимого снаряжения. Сформирован перечень из 11 наименований. Как отмечают в региональном кабмине, экипировку доставят в части уже в ближайшее время.

- До отправки бойцов вся экипировка должна быть поставлена, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, поддержку армии оказывают на постоянной основе. В ней принимают участие благотворительные фонды, предприниматели, чиновники и частные лица.

Добавим, мобилизованные, что уже прибыли в военные части, сейчас занимаются физической, тактической и медицинской подготовкой. Не всем она дается легко и просто, но бойцы стараются справляться со всеми задачами.