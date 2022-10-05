Более 450 жалоб поступило от жителей Самарской области на проблемы с отоплением

Все жалобы сотрудники регионального ЦУР направляют в муниципалитеты, ГЖИ и профильные министерства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В систему «Инцидент Менеджмент» ЦУР Самарской области поступило более 450 сообщений от жителей региона о проблемах с включением отопления.

— Родители воспитанников детского сада «Вишенки» в Жигулевске в последних числах сентября забили тревогу: в группах прохладно, дети простывают, — сообщает ЦУР Самарской области.

Выяснилось, что котельная, обеспечивающая отоплением детский сад и жилые дома, не была запущена. Администрация Жигулевска 3 октября отчиталась перед жителями, что тепло дали.

Жители Отрадного просигнализировали в соцсетях об отсутствии отопления в детском саду № 11, температура внутри него была всего +15 градусов. На сетях был порыв, его срочно ликвидировали и отопление восстановили.

По информации ЦУР Самарской области, старт отопительного сезона стал самой обсуждаемой темой в соцсетях на этой неделе. Все жалобы жителей из соцсетей на проблемы с отоплением по вине управляющих компаний, сотрудники регионального ЦУР направляют в муниципалитеты, ГЖИ и профильные министерства.

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