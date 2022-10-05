В Кировском районе Самары готовность новой водопроводной линии составляет более 70%

Строительство планируется завершить к концу этого года. Фото: «РКС-Самара»

Новый водовод в посёлке Зубчаниновка Кировского района готов более чем на 70%, строительные работы там продолжаются.

— Большую часть работ выполнили бестраншейным методом с помощью горизонтально-наклонного бурения, — сообщает «РКС-Самара».

В настоящий момент специалисты проложили уже 3 тысячи метров под землёй, осталось ещё 800 метров. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы, стоимость проекта достигает почти 132 миллиона рублей. Строительство планируется завершить к концу этого года.

Труба диаметром 300 мм проходит там, где раньше не было водопроводных сетей, в районе улиц Арзамасской, Бортмехаников, Чекистов и Смышляевского шоссе. Новая линия позволит подключить безводные участки к городской распределительной сети.

Помимо этого, вода, поступающая по строящейся линии, в случае необходимости в будущем сможет обеспечить пожаротушение. По словам специалистов, в перспективе по этому участку сети воду можно будет подавать и жителям района Аэропорт-2.