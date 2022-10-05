Более 80 преподавателей Поволжья прошли обучение в Летней цифровой школе «Sber U Digital Summer»

Летнюю цифровую школу «Sber U Digital Summer». Более 80 педагогов из образовательных организаций Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей прошли обучение по 6 трекам.

Наибольший интерес участники проявили к трекам «наука о данных» и «кибербезопасность» – 29 и 19 человек соответственно стали участниками данных направлений. Также, обучение проходило по трекам: «инжиниринг данных», «разработка на Java», «устойчивое развитие» и «цифровые финансы и бизнес-модели».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Цифровая трансформация, которая очень активно происходит в нашей стране, предлагает широкие возможности, в том числе и с точки зрения приобретения новых компетенций. Особую актуальность получают знания в области цифровой безопасности, больших данных, разработки. Сбер обладает большой экспертизой в этих направлениях и готов делиться ей. Наши программы, созданные совместно со СберУниверситетом пользуются признанием научного сообщества и являются наиболее актуальными, потому что в их разработке участвуют ведущие практикующие эксперты».

Напомним, что в августе этого года Сбер представил образовательный маркетплейс Edutoria. Это онлайн-платформа, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На Edutoria пользователи могут приобретать актуальные навыки, повышать квалификацию и осваивать новые профессии, а компании и эксперты — бесплатно создавать и размещать курсы, тиражируя и монетизируя свои знания. Решение позволяет не просто дать людям доступ к курсам, а создать образовательные треки под разные задачи, которые могут состоять из предложений разных авторов или компаний.