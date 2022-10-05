В Самарской области в 3,6 раз вырос спрос на POS-кредиты Сбера

За 8 месяцев 2022 года жители региона взяли их больше в 3,6 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также произошёл рост портфеля POS-кредитов Сбербанка в регионе – он увеличился в 2,2 раза.

Всего в регионах Поволжья с января по август 2022 года количество POS-кредитов превысило 6,8 тысяч, что в 2,8 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года. В среднем размер POS-кредита в Поволжье составляет около 40 тыс. рублей, а срок погашения – около 10 месяцев.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Сейчас с уверенностью можно сказать, что для многих покупателей такой способ получения кредита стал привычным – по сути так же, как оплата картой. При этом POS-кредитование актуально для всех участников процесса – покупатели получают возможность не отказывать себе в покупках и приобретать понравившейся товар здесь и сейчас, а торговые организации могут значительно увеличить свой средний чек и повысить товарооборот».

«Покупай со Сбером» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. POS-кредит можно оформить непосредственно в торговых точках и онлайн. Удобство сервиса в том, что клиенты могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнёров банка.