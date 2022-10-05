Самарская многодетная семья расширила производство авторских изделий из дерева

Идея о собственном бизнесе пришла к супругам во время путешествий. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области многодетная семья успешно открыла собственный бизнес. Идея пришла во время путешествий: супруги Студеникины из села Белозерки посещали магазины домашнего декора, когда решили заняться своим производством. Теперь Антон и Евгения изготавливают разделочные доски из ценных пород дерева. Все изделия выполнены в скандинавском стиле.

К развитию дела подключились дети Студеникиных – двое сыновей и две дочки. Они с удовольствием наблюдают за производством и предлагают свои идеи дизайна. А недавно супруги получили социальный контракт, что помогло значительно расширить производство.

На деньги Антон и Евгения купили фрезерный станок по дереву, который работает с помощью компьютерной программы. Теперь ассортимент стал разнообразнее, а изделия – более сложными. Сейчас супруги с помощью умной машины налаживают производство менажниц и подносов. А Евгения освоила мастерство пирографии – художественному выжиганию по дереву.

Изделия Антона и Евгении выполнены в уникальном стиле. Фото: правительство Самарской области

Отметим, что социальный контракт распространяется не только на развитие собственного бизнеса. Его можно заключить еще по трем направлениям: поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства и преодоление сложной жизненной ситуации.

– Для оформления соцконтракта нужно обратиться в комплексный центр соцобслуживания, подать заявление и выбрать направление. Социальный контракт заключается с семьей, у которой средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума, – рассказала специалист по социальной работе отделения срочных социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания населения Северного округа Кристина Пудовкина.

На осуществление предпринимательской деятельности граждане могут получить до 350 тысяч рублей, на развитие ЛПХ – до 200 тысяч рублей.