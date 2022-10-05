В Самаре появилась Аллея Ангелов в память о погибших детях Донбасса

Самарские школьники высадили хвойные деревья в память о безвинно погибших Фото: Ольга НОВИКОВА

В среду, 5 октября 2022 года, в Самаре открыли Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Она появилась около стадиона «Солидарность Арена». Инициаторами акции стали ИД «Комсомольская правда» и президентский фонд культурных инициатив.

В мероприятии приняли участие ученики школы № 43 Самары и общественные деятели региона. Вместе они высадили 30 хвойных деревьев — ели и можжевельник. На аллее установили памятный знак. После этого память детей, погибших на Донбассе с 2014 года, почтили минутой молчания.

На аллее установили памятный знак о детях, погибших на Донбассе с 2014 года Фото: Ольга НОВИКОВА

— Открывая эту аллею, мы увековечиваем память тех детей, которые погибли на Донбассе. Здесь речь идет о сотнях и, по некоторым данным, даже о тысячах погибших детей. Мы должны себе признаться: наверно, что-то взрослые не сделали для того, чтобы эти дети были живы. Но чтобы это никогда не повторялось, мы сделали эту аллею, чтобы память о них всегда была. Каждое дерево — это символ жизни и развития. Во многих народах ель и можжевельник — это вечная жизнь, — сказал вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин.

Напомним, «Комсомолка» запустила проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» в память о погибших детях Донбасса 1 июня 2022 года. Их истории собрали на отдельном сайте. Завершением проекта стала акция по высадке деревьев в память о безвинно погибших. Она прошла в Москве и в 10 крупных городах России.