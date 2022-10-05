Судимый за убийство самарец отправится под суд за «минирование» Жигулевской ГЭС

Сообщение об акте терроризма оказалось ложным, однако работу объекта пришлось приостановить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Жигулевска утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего сотрудника местной фирмы. Мужчину обвиняют в ложном «минировании» Жигулевской ГЭС.

Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошел днем 27 июня текущего года. 56-летний мужчина напился и позвонил в 112 с тревожным сообщением. Он рассказал, что на территории Жигулевской ГЭС должен прогреметь взрыв.

Гидроэлектростанцию оцепили службы, работа была приостановлена. К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным.

В отношении шутника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Оказалось, что мужчина неоднократно бывал на скамье подсудимых. У него шесть непогашенных судимостей, в том числе за убийство. Отмечается, что за убийство также судима супруга самарца – она еще отбывает наказание.

В ближайшее время 56-летний мужчина вновь отправится под суд.