В Самаре гендиректор организации не выплатила зарплату работникам в размере более 9,7 млн рублей

Деньги на расчетных счетах организации были, но их направили на другие цели. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре генеральный директор акционерного общества не выплачивала два месяца заработную плату работникам. Общая сумма составила более 9 миллионов 700 тысяч рублей.

— С ноября по декабрь 2021 года руководитель организации в сфере деятельности автовокзалов и автостанций, не выплатила зарплату 169 работникам, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Деньги на расчетных счетах организации были, но они были направлены на другие цели. Женщина за счет них удовлетворила денежные требования кредиторов, а также улучшила финансово-хозяйственное состояние возглавляемого акционерного общества. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.