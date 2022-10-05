В Самарской области ситуация на рынке труда остается стабильной на протяжении двух недель

Активность соискателей заметнее в добывающей отрасли, в сфере искусства, развлечений, масс-медиа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты hh.ru проанализировали активность соискателей и работодателей в Самарской области и выяснили, что ситуация на рынке труда пока стабильна.

— Количество вакансий и резюме в регионе на протяжении последних двух недель, с 26 сентября по 2 октября, держится примерно на одном уровне — сообщает hh.ru.

Незначительное снижение в 4% проявляется в отличии от недели с 12 по 18 сентября. Спад есть в индустрии красоты и фитнеса, в бухгалтерии, научно-образовательной, банковской и туристической сферах. В других же наблюдается прирост вакансий. Это касается транспортно-логистической сферы, рабочего персонала, сфер искусств, развлечений, масс-медиа.

Активность соискателей заметнее в добывающей отрасли, в сфере искусства, развлечений, масс-медиа и в автобизнесе. Сейчас в среднем на одну вакансию в Самарской области приходится 5,2 активных резюме. Специалисты напоминают, что комфортным для рынка труда считается 5-6 резюме на вакансию.