Жилой памятник архитектуры на ул. Молодогвардейской капитально отремонтируют в Самаре

Изначально это здание было двухэтажным торговым корпусом Фото: Google. Карты.

В Самаре приведут в порядок еще один памятник архитектуры — жилой дом на улице Молодогвардейской, 53. Запланирован капитальный ремонт фасадов и крыши здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления госохраны объектов культурного наследия.

— Необходимо отреставрировать поверхности стен, наличники, декор балконных и входных дверей; отремонтировать балконные плиты и ограждения, кирпичную кладку вентиляционных труб; заменить окна и двери, относящиеся к общедомовому имуществу, и кровельное покрытие; утеплить чердачное перекрытие, а также обработать деревянные конструкции огнебиозащитой, — отметили в ведомстве.

По данным УГООКН Самарской области, здание возвели в 1880 году. Изначально это был двухэтажный торговый корпус. В дальнейшем его приспособили под жилье. В 1950-е годы дом «подрос» еще на два этажа.