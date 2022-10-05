Главная задача – помогать людям: в Самаре выбрали финалистов первого этапа конкурса «Народный участковый 2022»

Итоги первого этапа конкурса "Народный участковый 2022" подвели в пресс-центре "КП-Самара" Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области завершился первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый 2022». Теперь финалисты поборются за звание победителя областного этапа и получат шанс представить регион на федеральном уровне. О том, как проходит конкурс, в пресс-центре «КП-Самара» рассказал начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Главная задача конкурса «Народный участковый» - повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции и престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

- Конкурс проходит в три этапа, первый состоялся с 11 по 20 сентября, - рассказал Сергей Гольдштейн. – Первый этап конкурса проходил очень динамично, были представлен 31 участковый со всей области, и до последнего дня голосования соперники шли практически вровень. Жители Самарской области голосовали очень активно, оставляли немало комментариев в поддержку своих участковых. Это очень приятно, ведь в службе участковых хватает трудностей, на их плечах – огромный объем работы, до пяти тысяч человек на участке. Среди них –и те, кто состоит на учете – ранее судимые, поднадзорные, с всевозможными отклонениями и зависимостями, неблагополучные семьи, владельцы оружия, собак и т.д. За всех них отвечает участковый уполномоченный. Им надо все это успеть, и при этом - оставаться человеком, к которому люди будут тянуться, обращаться за помощью. И участковые, которые стали финалистами первого этапа, именно такие.

Финалистами первого этапа стали два участковых из Самары - капитан полиции Руслан Нуриев и майор полиции Кристина Шептунова, а также участковый из Приволжского района Игорь Кузнецов.

- Эти люди отдают работе свое время, свою душу, всегда готовы выслушать, прийти на помощь, поддержать воспитание подрастающего поколения, - отметил председатель комиссии Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгат Хузин.

Второй этап конкурса пройдет с 7 до 16 октября. Проголосовать за народного участкового, который и представит Самарскую область на федеральном уровне можно будет на сайте ГУ МВД по Самарской области.