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Происшествия5 октября 2022 10:24

Двух пропавших детей нашли в Самарской области в ночь на 5 октября

Мальчиков обнаружили на чердаке в одном из домов и отвели домой
Ирина СИНЕГУБОВА
По данным специалистов, в отношении детей противоправных действий не совершалось.

По данным специалистов, в отношении детей противоправных действий не совершалось.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ночь на 5 октября в Волжском районе полицейские нашли 12-летнего и 10-летнего мальчиков, которые накануне вечером, около 21:00, ушли из дома.

— Родственники пытались найти самостоятельно, но после безуспешных попыток мама мальчиков обратилась за помощью, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В поиске участвовали все подразделения, а также поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Примерно через пару часов после полицейские по записям с камер наружного видеонаблюдения поняли примерное местонахождение детей.

Детей обнаружили на чердаке в одном из домов и отвели домой. Сотрудники полиции провели беседу с мальчиками и их мамой, выяснили причины ухода из дома. В настоящее время с мальчиками все в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным специалистов, в отношении детей противоправных действий не совершалось.