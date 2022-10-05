В Самаре местные жители смогут сэкономить на продуктах в октябре 2022 года

Проверки проводят в сетевых и несетевых магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как экономить на продовольственных товарах. В областной столице подвели итоги ежедневного мониторинга.

По информации городской администрации на 5 октября 2022 года, выгоднее всего купить картофель за 17,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Баранину (кроме бескостного мяса) за 370 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Репчатый лук за 18,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко за 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен.