Фестиваль одного дня академии Никиты Михалкова пройдет в Самаре 10 октября 2022 года

Посетителей фестиваля ждут мастер-класс, лекция, выставка и показ спектакля "Игроки"

В следующий понедельник, 10 октября 2022 года, в Самаре впервые пройдет спецпроект академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня». Он расскажет о жизни и творчестве Николая Гоголя. Местом проведения мероприятия станет драмтеатр. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Начнет фестивальный день практический мастер-класс «Актерское действие и анализ пьесы. Рождение образа» (16+). Он пройдет с 12:00 до 13:30. Затем запланирована лекция о жизни и творчестве великого русского писателя «Гоголь — загадка третьего тысячелетия» (12+). Время ее проведения — с 15:00 до 16:30. Локацией обоих мероприятий станет экспериментальная сцена. Вход по регистрации.

С 18:00 до 19:00 гости фестиваля смогут посетить профессиональную выставку «Гоголь: жизнь в творчестве» (16+). Ее разместят в фойе Большой сцены. Вход по приглашениям. С 19:00 до 21:30 самарцам покажут спектакль «Игроки» (16+) на Большой сцене. Бесплатные приглашения на показ получат врачи, учителя, работники соцслужб.