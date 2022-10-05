Дмитрий Азаров вручил госнаграды самарским добровольцам за помощь жителям Донбасса

Губернатор поблагодарил земляков за высокое служение Родине / Фото: Светлана Осьмачкина

В среду, 5 октября 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров вручил госнаграды самарским добровольцам, которые откликнулись на призыв о помощи жителям Донбасса. Это люди разных профессий: врачи, сотрудники Росгвардии, строители, инженеры и др.

— Вы по зову сердца встали на защиту жителей Донбасса, всего, что нам дорого и свято. Вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям. Надеюсь, что вашему примеру последуют сотни и сотни тысяч, миллионы наших сограждан, — отметил Дмитрий Азаров.

Так, глава региона вручил членам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС) медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Их наградили за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Также наградами отметили сотрудников, которые входили в состав сводного отряда Росгвардии. Они выполняли служебно-боевые задачи в зоне СВО.

Почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям» наградили врачей, водителей, слесарей, сварщиков, строителей и инженеров, которые помогали населению Снежного в ДНР, оказывали содействие в восстановлении там экономики и инфраструктуры.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за высокое служение Родине. Он отметил, что такие трудолюбивые, надежные и отзывчивые люди — главное богатство страны.