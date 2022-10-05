«Партийный десант» проверил преображение ДК, библиотеки и сквера в Борском районе

У жителей Борского района стало больше мест для досуга и творчества / Фото: "Единая Россия"

«Партийный десант» проверил культурные преобразования в Борском районе. Благодаря народной программе партии «Единая Россия» там благоустроили ДК, библиотеку и Аксаковский сквер.

Так, библиотеку в селе Борское преобразили и снаружи, и внутри. Отремонтировали фасад, заменили окна, обновили систему отопления. Также средства пошли на техническое переоснащение и пополнение книжного фонда.

- Библиотека стала не просто хранилищем книг, а настоящим центром интеллектуального досуга для селян всех возрастов, - поделилась исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Храпунова.

В Аксаковском сквере высадили декоративные деревья, кустарники и цветы. Кроме того, там проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, фонари, урны. Стены зданий, которые «смотрят» на сквер, украсили художественной росписью.

Капитальный ремонт районного Дома культуры начали в прошлом году. Его планировали завершить к 2023-му, однако рабочие успели раньше — к октябрю. В ДК обновили концертный зал, кабинет фотостудии, гончарную мастерскую, создали комфортные пространства для занятий танцами, музыкой, театром.