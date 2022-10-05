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Общество5 октября 2022 11:46

Самарцам рассказали, кем вырастают школьные хулиганы

Аналитики предоставили данные исследования
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали, кем работают школьные хулиганы

Самарцам рассказали, кем работают школьные хулиганы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, кем вырастают школьные хулиганы. Специалисты предоставили данные исследования.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие представители экономически активного населения областного центра. Отмечают, самарцы, зарабатывающие от 80 тысяч рублей, рассказали, что чаще остальных хулиганили в школе. Самые примерные выпускники работают учителями, второе место разделили врачи, корректоры и экономисты.

В основном хулиганили топ-менеджеры, водители и охранники. Они сообщают, что часто дрались и разбивали окна.