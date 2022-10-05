Ко Всемирному Дню учителя KION представил подборку фильмов для самарских учителей и их воспитанников

К этому доброму празднику онлайн-кинотеатр KION от МТС сделал подборку фильмов о тех, кто полностью посвящает себя своим ученикам, и предлагает посвятить вечер просмотру хорошего кино.

«Доживем до понедельника», 1968 (12+)

Честная школьная драма Станислава Ростоцкого. Учитель истории Илья Мельников (Вячеслав Тихонов) переживает личный кризис. Кажется, что идеалы его молодости остались в прошлом, и он не знает, что делать с молодым поколением.Юная учительница помогает старшему коллеге преодолеть трудности и сомнения.

Режиссер Станислав Ростоцкий.

«Школа рока», 2003 (12+)

Дьюи Финн (Джек Блэк) — музыкант-неудачник, живущий в крохотной квартире, заваленной мусором. Он случайно перехватывает телефонный звонок своему соседу и соглашается заменить учителя в престижной частной школе. Дьюи ничего мыслит о методологии преподавания, зато очень легко находит со всеми общий язык.Его отношение к музыке и детям творят чудеса, и вскоре появляется возможность начать звездную карьеру заново.

Режиссер Ричард Линклейтер.

«Учитель английского», 2012 (12+)

Комедия с ДжулианнойМур в главной роли. Спустя годы после выпуска из школы Джейк (Майкл Ангарано) возвращается из Нью-Йорка в Пенсильванию. Ночью на заправке он встречается со своей учительницей Линдой, но она принимает его за грабителя и брызгает ему в лицо перцовым баллончиком. Оказывается, что в мегаполисе у Джейка не сложилась карьера драматурга, но Линда находит текст его пьесы талантливым и предлагает ему свою помощь.

РежиссерКрейгЗиск.

«Кунг-Фу Панда», 2008 (6+)

Из персика яблоню не вырастить — это простую истину об обучении говорит мастеру Шифу великий Угвей, но бывают и исключения. Панда По всю жизнь мечтал стать Воином Дракона, и сама судьба его выбрала для этого — он взлетел на фейерверке и упал посреди площади храма, где Угвей вслепую указал на него тросточкой.

Режиссер Марк Осборн.

«Школа выживания», 2008 (16+)

Три мальчика устали от издевательств со стороны одноклассников, поэтому решают нанять себе телохранителя. Им идеально подходит Боб Тейлор (Оуэн Уилсон), бывший охранник трех вице-президентов США. На деле Боб — жулик и пацифист, который ничего не смыслит в боевых искусствах, но у него получается изменить ситуацию.

Режиссер Стивен Брилл.

«Голос», 2014 (16+)

12-летний Стейт (ГарреттУорейнг) — проблемный ребенок. Его мамапогибла в автокатастрофе, а состоятельный отец ничего не хочет иметь общего с мальчиком. Поэтому отправляет его в элитную школу, куда Стейта берут не столь из-за крупного чека за его спиной, но прежде всего из-за отличных вокальных данных и большого будущего.

Режиссер Франсуа Жирар.