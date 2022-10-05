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Общество5 октября 2022 12:32

Погрузка нефтепродуктов на Куйбышевской магистрали выросла до 28,3 млн тонн с начала 2022 года

Это на 5,3% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года
Илона МАЙСКАЯ
Нефтеналивные грузы составили почти 60% от общего объема погрузки магистрали / Фото: КбшЖД

Нефтеналивные грузы составили почти 60% от общего объема погрузки магистрали / Фото: КбшЖД

По Куйбышевской железной дороге с января по сентябрь 2022-го было отправлено 28,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Рост к аналогичному периоду прошлого года - 5,3%. Нефтеналивные грузы составили почти 60% от общего объема погрузки магистрали.

- Куйбышевская железная дорога полностью выполняет взятые на себя обязательства. Она развивает сервисы транспортно-логистических услуг и обеспечивает своевременную и бесперебойную доставку грузов, - отметили в пресс-службе КбшЖД.

Основной объем нефти и нефтепродуктов грузят на станциях в Самарской области и Башкирии. Оттуда грузы направляют в адрес получателей ПФО, а также в южные и северные регионы России, в Калининградскую область.