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Общество5 октября 2022 12:37

В Самарской области завершили ремонт двух мостов через реку Усу

Объекты готовы к эксплуатации
Алена ПРОВКИНА
В регионе отремонтировали два моста

В регионе отремонтировали два моста

В Шингонском районе Самарской области специалисты завершили ремонт двух мостов. Путепроводы проходят через реку Усу.

По данным правительства региона, общая протяженность мостов составляет почти 111 метров. На объектах рабочие отремонтировали береговые и промежуточные опоры, пролетные строения, укрепили конусы, обновили нижний и верхний слой дорожной одежды. Также специалисты установили дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку.

Напомним, в областной столице городской блогер показал очертания новой дороги под развязкой на улице Ново-Садовой. Сотрудники организации разровняли участок.