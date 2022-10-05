Самарцы показали огромную свалку в Промышленном районе

Свалку организовали у стройки. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами огромной свалки в Промышленном районе. Рядом со стройкой у контейнерной площадки складируют мусор.

Судя по опубликованному сообщению, свалка расположена на пересечении проспекта Карла Марка и улицы Аткарской. Безответственные горожане складируют на участке шины, старые доски и деревья. Контейнер для мусора переполнен и жильцы оставляют мусор рядом с ним. В комментариях пользователи также поделились кадрами свалок с разных участков города.

В регионе продолжает остро стоять вопрос о ликвидации несанкционированных свалок. Специалисты выезжают на участки по мере сообщения.