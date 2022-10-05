В Самарской области на онлайн-витрине разместили более 500 проектов самозанятых

Онлайн-площадка помогает самарцам продвигать свою продукцию

В Самарской области более 500 проектов региональных мастеров разместили на онлайн-витрине «Самарский производитель». Самозанятые региона смогут продвигать свое дело.

Проект реализуется по поручение главы губернии Дмитрия Азарова. Площадка доступна мастерам, официально зарегистрированным в регионе. Подать заявку на размещение можно на официальном сайте. Дополнительный канал сбыта продукции набирает популярность среди самарцев. На ресурсе представляют проекты в разных сферах, в том числе: бытовые услуги, дополнительное образование, создание сувенирной продукции и других изделий ручной работы.

- Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки, - подчеркнул глава региона.