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Общество5 октября 2022 14:00

В Самаре специалисты проверили состояние дорожного участка по Волжскому проспекту

Объект комплексно привели в порядок
Алена ПРОВКИНА
В сокром времени определят сроки ремонта, предотвращающего деформацию асфальта. Фото: городская администрация

В сокром времени определят сроки ремонта, предотвращающего деформацию асфальта. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты и общественники продолжают следить за обновленными дорожными участками. В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги».

По данным городской администрации, в областной столице в этом году отремонтировали 38 участков, общая протяженность которых достигла 57,5 км. Департамент городского хозяйства и экологии вместе с общественной палатой проверили состоянии одного из участков по Волжскому проспекту. На объекте обновили асфальтное покрытие, 150 канализационных люков, 60 дождеприемных решеток, 10,5 тысяч квадратных метров газонов, а также смонтировали 164 новые световые опоры.

Помимо этого, на Волжском проспекте рабочие нанесли разметку, отрегулировали светофоры и обновили дорожные знаки. У пешеходных переходов установили пандусы, а у остановок обустроили специальный «карман» для подъезда общественного транспорта. Все возникшие проблемы довели до представителя заказчика.