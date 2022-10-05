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Происшествия5 октября 2022 14:38

В Тольятти директор управляющей компании, укравший более 5 миллионов, предстанет перед судом

Злоумышленник обманным путем вымогал деньги
Алена ПРОВКИНА
Гендиректору грозит срок лишения свободы

Гендиректору грозит срок лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области директор управляющей компании принял незаконченную работу подрядчика. За это он получил 1 миллион рублей.

По данным прокуратуры Самарской области, обвинительное заключение по уголовному делу направили в суд. По версии следствия, в прошлом году гендиректор управляющей компании получил от подрядчика крупную сумму. Подозреваемый принял некачественно выполненную работу по ремонту инженерных систем в жилом доме. Также в 2020 году злоумышленник потребовал с подрядчиков более 250 тысяч рублей за несуществующие дефекты.

Помимо этого, гендиректор похитил более 4 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. За преступления мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.