В Самарской области синоптики предупредили о надвигающихся магнитных бурях 5 и 6 октября 2022 года

У самарцев может снизиться работоспособность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили жителей о надвигающихся магнитных бурях. Они пройдут в регионе 5 и 6 октября 2022 года.

По данным my-calend, на регион надвигаются магнитная буря. Сила которой составит 4 балла. Ее влияние метеочувствительные граждане могут почувствовать вечером, 5 октября 2022 года, с 21:00. В этот день самарцы столкнуться с головной болью и слабостью, также может снизиться внимание и работоспособность. Жителям рекомендуют больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, самарские синоптики рассказали о теплой погоде в начале октября 2022 года. Температура воздуха будет достигать +17 градусов.