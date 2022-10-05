Карта жителя Самарской области стала победителем народного голосования Всероссийского конкурса ПРОФ-IT

Самарский проект победил на Всероссийском конкурсе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карта жителя Самарской области заняла первое место в народном голосовании на Х Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT». За проект региона отдали больше всего голосов.

В 2022 году на первое место претендовали 84 проекта из 35 регионов. Самарская область заняла первое место в голосовании, благодаря проекту «Карта жителя Самарской области», который обеспечивает граждан заботой, вниманием, а также современными технологиями. На данный момент, премия одна из самых престижных в ИТ-сфере во всей стране. Карту уже оформили более 35 тысяч человек. Проект реализуется благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую Самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. А нам, органам власти, это даст возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне, чтобы через мобильное приложение, по этой карточке человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие, - предложил в феврале 2020 года глава региона.

Держатели карты могут производить оплату в общественном транспорте, проводить банковские операции, а также использовать в качестве полиса ОМС.

- Победа в народном голосовании – это свидетельство того, что мы все делаем правильно. Проект ориентирован на создание ценностей для каждого жителя региона. У нас много планов по развитию экосистемы Карты жителя. Мы благодарим всех, кто голосовал, кто не остался равнодушным к проекту. Для нас это показатель правильного вектора развития, – отметил заместитель директора ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков.