В Самарской области организация поставлена на учет из-за негативного влияния на окружающую среду

Работа компания наносит вред окружающей среде Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В городе Новокуйбышевске Самарской области одну из организаций поставили на учет из-за негативного влияния на окружающую среду. Специалисты провели проверку.

По данным прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства обнаружили нарушения в работе ООО НПК «Интерхим Фастэк». Организация осуществляет деятельность по фасовке моющих и чистящих средств для уборки помещений. Также для проверки привлекли специалистов Роспотребнадзора по региону. Как оказалось, компания не производит экологические контроль, не проводят инвентаризацию отходов.

Правоохранители возбудили 2 административных дела. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а организация поставлена на учет.