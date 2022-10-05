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Общество5 октября 2022 17:04

Губернатор Самарской области вручил награды лучшим педагогам и ветеранам системы образования

Глава региона встретился с учителями
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Учителям вручили награды 5 октября 2022 года

Учителям вручили награды 5 октября 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 5 октября 2022 года, в день учителя губернатор встретился с педагогами и ветеранами системы образования. Глава региона поблагодарил учителей за кропотливый труд и вручил заслуженные награды.

Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Отмечают, что образование в регионе – одно из лучших в стране. Его оценили даже на федеральном уровне. За последние пять лет в губернии построено и восстановлено почти 50 детских садов, которые позволили открыть более 14 тысяч мест. Также возвели 9 школ, одна из которых будет готова в Тольятти уже к концу года.

- Все это было бы не так эффективно, если бы не было Учителя – человека ответственного и профессионального, для которого служить обществу, детям – высокое призвание и состояние души, - подчеркнул глава региона.