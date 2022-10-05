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Общество5 октября 2022 17:35

В Самарской области на парковку забежала взрослая лиса

Жители поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Животное прибежало на парковку. Фото: "Про Тольятти"

Животное прибежало на парковку. Фото: "Про Тольятти"

В Самарской области на парковку Жигулевской долины забежала взрослая лиса. Животное бегало в поисках еды.

Судя по кадрам, лиса выбежала из леса и обошла территорию парковки. Особое внимание она уделила зеленому газону, на котором что-то старательно искала. Скорее всего, животное было в поисках еды. Заметив человека, снимающего видео, лиса испугалась и убежала.

Напомним, в регионе самарцы также заметили огромного кузнечика-каннибала. Голени насекомого покрыты острыми шипами, его называют степной дыбкой.