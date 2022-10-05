В Самарской области возобновили автобусные рейсы в казахстанский Уральск

Автобусы отходят от ЦАВ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о возобновлении автобусного сообщения с Казахстаном. Эта информация появилась на официальном сайте Центрального автовокзала.

Администрация ЦАВ сообщает, что уже с 1 октября 2022 года возобновились рейсы «Самара – Уральск». Чтобы узнать точное время отправления, жителям рекомендуют обратиться в справочную автовокзала.

Напомним, информация о приостановке автобусного сообщения появилось 29 сентября, чем вызвало недовольство со стороны пассажиров. Это сделали, чтобы обезопасить граждан от сложившейся ситуации на границе.