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Общество5 октября 2022 17:52

В Самарской области возобновили автобусные рейсы в казахстанский Уральск

Об этом сообщили представители автовокзала
Алена ПРОВКИНА
Автобусы отходят от ЦАВ

Автобусы отходят от ЦАВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о возобновлении автобусного сообщения с Казахстаном. Эта информация появилась на официальном сайте Центрального автовокзала.

Администрация ЦАВ сообщает, что уже с 1 октября 2022 года возобновились рейсы «Самара – Уральск». Чтобы узнать точное время отправления, жителям рекомендуют обратиться в справочную автовокзала.

Напомним, информация о приостановке автобусного сообщения появилось 29 сентября, чем вызвало недовольство со стороны пассажиров. Это сделали, чтобы обезопасить граждан от сложившейся ситуации на границе.