В Самарской области ожидается плотный туман утром 6 октября 2022 года

Видимость составит 500 метров и менее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область накроет сильный туман ранним утром 6 октября 2022 года. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», на территории региона плотный туман создаст угрозу для безопасности водителей на дороге. Видимости составит 500 метров и менее. Автолюбителям рекомендуют быть внимательнее на дорожных участках и не превышать скорость.

Напомним, на регион надвигаются сильные магнитные бури. Метеочувствительные горожане могут почувствовать недомогание и снижение работоспособности. Жителям рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и не перенапрягаться.