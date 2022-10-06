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Общество6 октября 2022 3:15

В Самарской области ожидается плотный туман утром 6 октября 2022 года

Синоптики предупредили жителей
Алена ПРОВКИНА
Видимость составит 500 метров и менее

Видимость составит 500 метров и менее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область накроет сильный туман ранним утром 6 октября 2022 года. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», на территории региона плотный туман создаст угрозу для безопасности водителей на дороге. Видимости составит 500 метров и менее. Автолюбителям рекомендуют быть внимательнее на дорожных участках и не превышать скорость.

Напомним, на регион надвигаются сильные магнитные бури. Метеочувствительные горожане могут почувствовать недомогание и снижение работоспособности. Жителям рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и не перенапрягаться.