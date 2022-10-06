В Самарской области пожилая женщина, выращивающая наркотики дома, предстанет перед судом

Дачника вырастила на участке наркотики Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции привлекли к ответственности местную жительницу. Женщина выращивала у себя дома наркотические растения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители провели проверку на участке местной жительницы. Оказалось, что женщина вырастила 30 кустов мака, общая масса которых достигла почти 283 грамм. Законодатель относит это к крупному размеру. Ранее не судимая дачница призналась, что выращивала растения, как декоративные.

Подозреваемая также сообщает, что не хотела сбывать наркотики. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают расследование.