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Происшествия6 октября 2022 4:26

В Самарской области 50-летняя женщина украла забытый на прилавке кошелек

Деньги она успела потратить, но потом ущерб возместила
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейские нашли пропавший кошелек и вернули законной владелице.

Полицейские нашли пропавший кошелек и вернули законной владелице.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 50-летняя местная жительница увидела оставленный чужой кошелек, забрала его и потратила деньги. Женщину нашли по записям с камер видеонаблюдения.

— Хозяйка кошелька, 55-летняя местная жительница, в одном из продуктовых магазинов города оставила его на столике, где укладывала продукты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские пришли по месту проживания подозреваемой, где в присутствии понятых нашли пропавший кошелек, который вернули законной владелице. Деньги женщина успела потратить на собственные нужды, но в ходе предварительного расследования вернула их полностью. В настоящий момент возбужденное уголовное дело расследовано и передано в суд. 50-летняя жительница Сызрани ранее судима не была.