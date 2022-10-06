В Самарской области с должников взыскали более 754 тысяч рублей

Должников привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели оперативно-профилактические рейды «Должник». С местных жителей взыскали более 754 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды проводили с 16 по 29 сентября 2022 года. Сотрудники полиции выявляли лиц, имеющих задолженность по административным штрафам. Неплательщиков привлекли к ответственности.

Также правоохранители пресекли 278 административных правонарушений. Проведено 383 рейдов. Граждане получили наказание в виде штрафов в двойном размере и ареста на 15 суток.