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Происшествия6 октября 2022 4:51

В Самарской области с должников взыскали более 754 тысяч рублей

Подведены итоги рейдов
Алена ПРОВКИНА
Должников привлекли к ответственности

Должников привлекли к ответственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели оперативно-профилактические рейды «Должник». С местных жителей взыскали более 754 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды проводили с 16 по 29 сентября 2022 года. Сотрудники полиции выявляли лиц, имеющих задолженность по административным штрафам. Неплательщиков привлекли к ответственности.

Также правоохранители пресекли 278 административных правонарушений. Проведено 383 рейдов. Граждане получили наказание в виде штрафов в двойном размере и ареста на 15 суток.