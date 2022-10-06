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Общество6 октября 2022 5:32

В Самаре одно из самых старых зданий на улице Фрунзе взяли под охрану

Его признали объектом культурного наследия
Алена ПРОВКИНА
Здание взяли под охрану. Фото: cultnaslediesamregion.ru

Здание взяли под охрану. Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре стало известно о присвоении звания объекта культурного наследия регионального значения еще одному дому. Здание расположено на улице Фрунзе, 175 А.

Согласно опубликованному документу на сайте правительства региона, в «Доме Ивановых» под охрану взяли само композиционное строение, фундамент, окна, а также декор фасадов. Двухэтажное здание возвели еще в 1840 году и считают одним из старых старых в регионе. Традиционный деревянный дом имеет элементы классицизма.

Помимо этого, под охрану также взяли «Купеческий дом», расположенный на улице Куйбышева. Здание также состоим из двух этажей и имеет элементы модерна.