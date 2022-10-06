В Самаре одно из самых старых зданий на улице Фрунзе взяли под охрану

Здание взяли под охрану. Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре стало известно о присвоении звания объекта культурного наследия регионального значения еще одному дому. Здание расположено на улице Фрунзе, 175 А.

Согласно опубликованному документу на сайте правительства региона, в «Доме Ивановых» под охрану взяли само композиционное строение, фундамент, окна, а также декор фасадов. Двухэтажное здание возвели еще в 1840 году и считают одним из старых старых в регионе. Традиционный деревянный дом имеет элементы классицизма.

Помимо этого, под охрану также взяли «Купеческий дом», расположенный на улице Куйбышева. Здание также состоим из двух этажей и имеет элементы модерна.