В Самаре 20-летний водитель Toyota Camry спровоцировал массовое ДТП с участием 6 машин

Отечественную легковушку отбросило на четыре автомобиля, три из которых были на парковке. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 5 сентября, в 20:50 в Железнодорожном районе Самары 20-летний водитель автомобиля Toyota Camry стал виновником массового ДТП, в котором участвовало 6 машин.

— Парень ехал по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Дачная, в районе дома № 33 по Владимирской врезался в «Ладу Гранту», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем отечественной легковушки находился 21-летний водитель, который двигался по Владимирской со стороны Чернореченской в направлении Пензенской. В результате столкновения автомобиль «Лада Гранта» отбросило на Toyota RAV4. 25-летняя автомобилистка находилась на перекрестке и пропускала транспортные средства, которые ехали по главной дороге.

После этого по инерции «Лада Гранта» продолжила движение и наехала на три припаркованных машины: Nissan Qashqai» и два «Ford Focus». В ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и два пассажира – молодые люди 20 лет и 19 лет. Их доставили в медицинское учреждение.