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Происшествия6 октября 2022 6:26

В Самарской области «Лада Ларгус» врезалась в «Газель» 5 октября 2022 года

В аварии пострадала 53-летняя пассажирка «Лады Ларгус»
Ирина СИНЕГУБОВА

Вчера, 5 октября, в 13:15 в Центральном районе Тольятти 54-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» врезался в «Газ 3302».

— Мужчина ехал по улице Комсомольская со стороны ул. Индустриальная в направлении ул. Карбышева, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В районе дома № 165 по улице Комсомольская на регулируемом перекрестке автомобилист не уступил дорогу «Газели», поворачивая налево. Преимущество движения было у нее, она двигалась в прямом встречном направлении.

За рулем автомобиля «Газ 3302» находился 45-летний водитель. В результате ДТП пострадала 53-летняя женщина – пассажирка машины «Лада Ларгус». Ее доставили в медицинское учреждение, где назначили амбулаторное лечение.