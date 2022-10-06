«Нива» протаранила иномарку и влетела в подъезд на ул. Стара-Загора в Самаре

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно Фото: скриншот с видео

На днях в одном из дворов на улице Стара-Загора в Самаре произошло ДТП. Там «Нива» влетела в подъезд жилого дома. Момент засняла камера домофона. Видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как отечественный автомобиль на приличной скорости подъезжает к подъезду. Водитель пытался проскочить между двумя припаркованными иномарками, но маневр не удался. «Нива» задела белое авто, а затем свернула чуть влево и протаранила подъезд. Судя по всему, она влетела в ту часть, где обычно находится дверь, ведущая в мусорокамеру.

Что стало причиной ДТП, пока не ясно. Местные жители считают, что водитель был пьян. Другие предполагают, что у него отказали тормоза или что автомобилисту стало плохо за рулем.