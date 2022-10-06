В Самарской области впервые прошла международная акция «Всеобщий музыкальный диктант»

Отличники диктанта получат пригласительные билеты от филармонии и Самарского академического театра оперы и балета. Фото: минкульт Самарской области

В Самарской области впервые прошла международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». Она была реализована по инициативе Детской центральной хоровой школы.

— Нужно было прослушать музыкальный фрагмент и записать его нотами. Всего было 16 вариантов диктанта разной сложности: 11 базовых (ритмический и мелодические) и 5 джазовых, — рассказали в минкульте Самарской области.

Проверить уровень своей музыкальной грамотности могли все желающие. Участие в акции на площадке Детской центральной хоровой школы приняли 53 человека в возрасте от 7 до 50 лет. Всего было написано 72 работы, 26 из которых на «отлично». Некоторые участники смогли написать даже по 3 диктанта – таких оказалось трое, по 2 –12 человек.

При проверке работ специально не используется красный цвет чернил, также участники могут совсем отказаться от оценивания диктанта. Каждому жителю региона, написавшему диктант, дали сертификат и памятный значок, а отличники получат пригласительные билеты от филармонии и Самарского академического театра оперы и балета.

Помимо этого, отличникам диктанта из Жигулевска и Кинеля достались приглашения от хоровой школы на премьеру мюзикла «Под шелест книжных страниц», которая пройдет 7 октября на малой сцене театра оперы и балета.