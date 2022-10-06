В Самаре из-за пожара в доме на ул. Советской Армии эвакуировали 10 человек

Пожарные потушили огонь за несколько минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в четверг, 6 октября 2022 года, на улице Советской Армии в Самаре произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома № 275. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Выезд был в 10:00. В квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 1 кв. м. Из дома в целях безопасности эвакуировали 10 человек, - отметили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работали 11 человек и три спецмашины. Пожарные локализовали возгорание в 10:16, а полностью потушили пламя через две минуты. Информации о пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, пока не ясно. Причину ЧП и ущерб от него предстоит установить специалистам.