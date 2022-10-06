В Самаре 46-летний мужчина хотел дать взаймы другу, но перевел деньги мошенникам

Отзывчивый житель Самары сразу же отреагировал на просьбу и перевел денежные средства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самары мошенники обманули 46-летнего продавца-консультанта. Жителю областного центра пришло сообщение в социальной сети от приятеля с просьбой помочь.

— Товарищ мужчины попросил жать ему взаймы 4 тысячи рублей. Для перевода прислал номер банковского счета, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отзывчивый житель Самары сразу же отреагировал на просьбу и перевел денежные средства, не усомнившись ни в чем. Мужчина знал о таком способе мошенничества и несколько раз сталкивался с размещенной информацией об этом.

Спустя какой-то промежуток времени продавец-консультант засомневался и решил связаться с другом, чтобы прояснить ситуацию. Выяснилось, что знакомый не просил о финансовой помощи, а его аккаунт в социальной сети взломали мошенники и рассылали сообщения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.