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Происшествия6 октября 2022 7:39

В Самаре 46-летний мужчина хотел дать взаймы другу, но перевел деньги мошенникам

Оказалось, что социальную сеть его приятеля взломали
Ирина СИНЕГУБОВА
Отзывчивый житель Самары сразу же отреагировал на просьбу и перевел денежные средства.

Отзывчивый житель Самары сразу же отреагировал на просьбу и перевел денежные средства.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самары мошенники обманули 46-летнего продавца-консультанта. Жителю областного центра пришло сообщение в социальной сети от приятеля с просьбой помочь.

— Товарищ мужчины попросил жать ему взаймы 4 тысячи рублей. Для перевода прислал номер банковского счета, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отзывчивый житель Самары сразу же отреагировал на просьбу и перевел денежные средства, не усомнившись ни в чем. Мужчина знал о таком способе мошенничества и несколько раз сталкивался с размещенной информацией об этом.

Спустя какой-то промежуток времени продавец-консультант засомневался и решил связаться с другом, чтобы прояснить ситуацию. Выяснилось, что знакомый не просил о финансовой помощи, а его аккаунт в социальной сети взломали мошенники и рассылали сообщения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.