СВГК открыла путь для строительства северного обхода Тольятти

Тольяттинские газовики справились с поставленной задачей в сжатые сроки / Фото: СВГК

Специалисты межрайгаза «Тольятти» Средневолжской газовой компании точно в установленный срок произвели работы по врезке реконструированных СВГК участков газопровода в действующую газораспределительную сеть. Переврезка произведена в зоне строительства транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Таким образом, для дорожных строителей обеспечена возможность по графику продолжить работу на участке магистрали «Северный обход города Тольятти».

Для решения поставленной задачи в сжатые сроки с обеспечением высокого уровня безопасности газоснабжения Ставропольского района тольяттинские газовики производили работы практически одновременно на 4-х участках. Всего в работах по переврезке было задействовано восемь бригад межрайгаза «Тольятти» и шесть единиц спецтехники.

Врезка реконструированных участков газопровода в действующую газораспределительную сеть позволяет также повысить уровень стабильности и надежности газоснабжения Ставропольского района.