В Самаре к теплу подключили почти 10 тысяч жилых домов

В областной столице продолжают подключать дома к отоплению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают подключать жилые дома к отоплению. Подача тепла на постоянном контроле.

По данным городской администрации, обсуждение хода подключения тепла прошло под руководством первого замглавы Владимира Василенко. По сообщению специалистов, число домов, подключенных к отоплению приближается к 10 тысячам. Благодаря коммуникации между ведомствами продолжается оперативный запуск и регулировка параметров.

В областной столице с 7 октября начнет работать «горячая линия». По ней смогут обратить за помощью по вопросам отопления жители Самары.