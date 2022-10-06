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Общество6 октября 2022 7:57

В Самаре к теплу подключили почти 10 тысяч жилых домов

Об этом сообщили представители администрации
Алена ПРОВКИНА
В областной столице продолжают подключать дома к отоплению

В областной столице продолжают подключать дома к отоплению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают подключать жилые дома к отоплению. Подача тепла на постоянном контроле.

По данным городской администрации, обсуждение хода подключения тепла прошло под руководством первого замглавы Владимира Василенко. По сообщению специалистов, число домов, подключенных к отоплению приближается к 10 тысячам. Благодаря коммуникации между ведомствами продолжается оперативный запуск и регулировка параметров.

В областной столице с 7 октября начнет работать «горячая линия». По ней смогут обратить за помощью по вопросам отопления жители Самары.